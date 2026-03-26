कक्षा 5वीं में 96.10 प्रतिशत तो कक्षा 8वीं में 94.58 प्रतिशत बच्चों ने मारी बाजी, पिछले वर्ष की तुलना में सुधरा परिणाम

कटनी. शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। परिणाम जारी होते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अभिभावकों ने भी बच्चों को मुंह मीठा कराया। बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सफलता अर्जित की है, हालांकि जिला प्रदेश के टॉप व टॉप-10 में फिर जगह नहीं बना पाया।

जानकारी के अनुसार कक्षा 5वीं में कुल 22,092 विद्यार्थी दर्ज थे, जिनमें से 21 हजार 230 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। पांचवी में 96.10 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। विशेष बात यह रही कि 6,032 विद्यार्थी एए प्लस श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कटनी जिला 24वें स्थान पर रहा।