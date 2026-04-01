विश्व स्वास्थ्य दिवस आज: इलाज से ज्यादा इंतजार, कतारों में उलझा जिला अस्पताल, हर मोड़ पर थमता इलाज

कटनी. विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के दावों के बीच जिला अस्पताल की तस्वीर एक अलग ही हकीकत बयान करती है। यहां बीमारी से लडऩे से पहले मरीजों को इंतजार से लडऩा पड़ता है। अस्पताल की पूरी व्यवस्था ‘इंतजार’ के इर्द-गिर्द सिमटी नजर आती है। पर्ची बनवाने से लेकर डॉक्टर तक पहुंचने, जांच कराने और दवा मिलने तक हर चरण लंबी कतारों और धीमी प्रक्रिया में उलझा हुआ है।

सुबह 9 बजे जैसे ही अस्पताल के गेट खुलते हैं, वैसे ही मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पंजीयन काउंटर के सामने लंबी कतारें लग जाती हैं। बुजुर्ग लाठी के सहारे खड़े हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में लिए लाइन में लगी हैं, तो कई गंभीर मरीज भी इसी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। कई मरीजों का कहना है कि एक पर्ची बनवाने में ही 30 मिनट से लेकर एक घंटे तक का समय लग जाता है। यह इंतजार इलाज की शुरुआत से पहले ही मरीजों को थका देता है। पर्ची के बाद अगला पड़ाव डॉक्टर के कक्ष के बाहर होता है, जहां इंतजार और लंबा हो जाता है। कई कक्षों के बाहर भीड़ तो नजर आती है, लेकिन डॉक्टर अपने स्थान पर नहीं मिलते। मरीजों को बताया जाता है कि डॉक्टर वार्ड में राउंड पर हैं या किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। ऐसे में मरीज घंटों कुर्सियों पर या जमीन पर बैठकर इंतजार करते रहते हैं। ‘धरती के भगवान’ कहे जाने वाले डॉक्टरों का इंतजार यहां सबसे लंबी प्रक्रिया बन चुका है।