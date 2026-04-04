बेटियों के स्कूल पर नगर निगम का कब्जा! पढ़ाई व खेल की जगह को बनाई पार्किंग, सुरक्षा पर मंडराया खतरा

बालमीक पांडेय @ कटनी. शहर में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। नगर निगम ने स्कूल परिसर को ही पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया है, जिससे न केवल छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उनकी सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। खेल तो पूरी तरह से बाधित है वह अलग। मामला नगर निगम कार्यालय के पास स्थित केसीएस स्कूल का है, जहां करीब 400 छात्राएं अध्ययनरत हैं। सुबह के शिफ्ट वाले बच्चे भी प्रभावित होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उक्त पाठशाला नगर निगम की है, जहां और बच्चों को और बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए वहां छींनी जा रही हैं।