स्वामी विवेकानंद जयंती: युवा समाज के प्रेरणा स्रोत: नौकरी, स्टार्टअप स्वरोजगार, योग, सेवा से युवाओं ने बनाई पहचान

राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 14 सिंघई का बगीचा निवासी अमिता श्रीवास (30) ने समाज में सेवा और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की है जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। एम.कॉम और आईटीआई की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी या अन्य क्षेत्र चुनने के बजाय जीव-जंतुओं की सेवा और समाजसेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। साल 2019 से अमिता ने मूक मवेशियों, पक्षियों और घायल जानवरों की सेवा शुरू की। धीरे-धीरे उनका कार्यक्षेत्र बढ़ा और अब वे न केवल गायों और श्वानों का उपचार करती हैं बल्कि जहरीले सांपों, गोह और अन्य खतरनाक जीवों का रेस्क्यू भी करती हैं। अब तक उन्होंने 460 सांपों का रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमिता अब तक 29 हजार गायों और बछड़ों की सेवा कर चुकी हैं। इसके अलावा सैकड़ों घायल श्वान, बिल्ली, पक्षी, बंदर और गिलहरी का उपचार कर उन्हें नई जिंदगी दी है। गौशाला बनाकर मवेशियों की सेवा कर रही हैं। अमिता के काम में जोखिम भी जुड़ा हुआ है। कोबरा और अन्य जहरीले सांपों के साथ उनका रोज का सामना होता है। फिर भी वे निर्भय होकर रेस्क्यू करती हैं और सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ देती हैं। उनके इस साहस से न केवल लोगों की जान बच रही है बल्कि सर्पों का जीवन भी सुरक्षित है।