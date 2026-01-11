78 साल का दर्द भरा इंतजार: सिंधी परिवारों को अब तक नहीं मिला जमीन का हक, पुनर्वास की जमीन नजूल में दर्ज

कटनी. आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी कटनी शहर के माधवनगर क्षेत्र में निवासरत पश्चिमी पाकिस्तान (सिंध प्रांत) से आए करीब पांच हजार सिंधी परिवार आज भी अपनी ही जमीन के मालिक नहीं बन सके हैं। देश के बंटवारे के बाद जिन जमीनों पर इन परिवारों को पुनर्वास के तहत बसाया गया, उन्हें नजूल में दर्ज किए जाने के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही और अफसरशाही की उदासीनता के चलते आज तक पट्टे जारी नहीं हो पाए हैं।

हर चुनाव में नेताओं द्वारा बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, मंचों से भरोसे दिलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये विस्थापित परिवार सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। कटनी में इनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जवान हो चुकी है, कई बुजुर्ग दुनिया छोड़ चुके हैं, मगर जमीन के मालिकाना हक का इंतजार आज भी अधूरा है। दशकों से अपने हक के लिए भटक रहे सिंधी परिवार आज भी प्रशासन की चौखट पर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन परिवारों का इंतजार कब खत्म होगा और उन्हें उनका वैधानिक अधिकार कब मिलेगा?