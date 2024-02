कोयला खनन में मलबा धंसने से 4 ग्रामिणों की मौत, अवैध तरीके से हो रही थी खुदाई... परिवार में पसरा मातम

कोरबाPublished: Feb 24, 2024 08:02:36 am Submitted by: Kanakdurga jha

Korba Accident News : एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट दीपका खदान के बंद फेस पर कोयला खनन के दौरान मलबा धंसने से चार ग्रामीणों की मौत हो गई।

Death In SECL's Mega Project Deepka Mine : एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट दीपका खदान के बंद फेस पर कोयला खनन के दौरान मलबा धंसने से चार ग्रामीणों की मौत हो गई। ग्रामीण अवैध तरीके से कोयला खनन कर रहे थे। इस दौरान मलबा नीचे की तरफ धंस गया। (illigal coal mining in korba) ग्रामीण मलबा में दब गए थे। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा लेकिन किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। मृतकों में प्रदीप कमरो (18), शत्रुघ्न कश्यप (27), लक्ष्मण ओढ़े (17) और लक्ष्मण मरकाम शामिल हैं। सभी बम्हनीकोना और डिंडोलभाठा के निवासी थे। (illigal coal mining in cg) शवों को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है।