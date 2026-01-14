14 जनवरी 2026,

बुधवार

कोरबा

Korba Road Accident: खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, आग लगने से 2 युवक जिंदा जले… देखें Video

Korba Road Accident:

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Jan 14, 2026

खाई में गिरी तेज रफ्तार कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खाई में गिरी तेज रफ्तार कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Korba Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि वाहन में आग लग गई और दोनों युवक जिंदा जल गए।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक बिलासपुर जिले के तोरवा क्षेत्र के निवासी थे। दोनों युवक रविवार शाम तातापानी में आयोजित महोत्सव में शामिल होने के लिए कार से रवाना हुए थे। रात के समय जब वे मोरगा चौकी अंतर्गत क्षेत्र से गुजरते समय पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे, तभी अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। कार सड़क से फिसलकर सीधे गहरी खाई में जा गिरी।

डीजल टैंकर से रिसाव, कार में लगी भीषण आग

हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद एक डीजल टैंकर से रिसाव होने की बात सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार डीजल रिसाव के चलते कार में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। वाहन में फंसे दोनों युवक बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जलकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

Video

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। मोरगा चौकी पुलिस और बांगों थाना की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि तत्काल बचाव कार्य कर पाना संभव नहीं हो सका।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। साथ ही डीजल टैंकर से हुए रिसाव की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

परिजनों में छाया मातम

घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन कोरबा पहुंचे। दोनों युवकों की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन द्वारा परिजनों को ढांढस बंधाया जा रहा है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 05:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Korba Road Accident: खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, आग लगने से 2 युवक जिंदा जले… देखें Video

