Korba Road Accident: खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, आग लगने से 2 युवक जिंदा जले… देखें Video

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक बिलासपुर जिले के तोरवा क्षेत्र के निवासी थे। दोनों युवक रविवार शाम तातापानी में आयोजित महोत्सव में शामिल होने के लिए कार से रवाना हुए थे। रात के समय जब वे मोरगा चौकी अंतर्गत क्षेत्र से गुजरते समय पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे, तभी अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। कार सड़क से फिसलकर सीधे गहरी खाई में जा गिरी।