छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप दम दिखाएगी कोरबा की संजू

महिला कबड्डी वर्ल्ड कप इस साल 15 से 25 नवंबर के बीच पड़ोसी देश बंगलादेश ढाका में होने जा रहा है। 13 साल बाद वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के अलावा बंगलादेश, ईरान, नेपाल, थाइलैंड, केन्या, युगांडा, जांजीबार, पोलैंड, जर्मनी और अर्जेंटीना सहित अन्य देशों की टीम हिस्सा लेने जा रही है। इसके पहले कबड्डी का महिला वर्ल्ड कप 2012 में भारत में खेला गया था। तब भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान हराकर खिताब जीत लिया था। इस साल ढाका में होने जा रहे मुकाबले को लेकर कबड्डी खिलाड़ियों में हर्ष देखा जा रहा है।