Action : सशस्त्र पुलिस जवानों ने रास्ते किए बंद, चला दिया बुलडोजर

हिस्ट्रीशीटर और पुलिस पर फायरिंग के आरोपी आदिल मिर्जा की अवैध संपत्तियों पर रविवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सांगोद से सटे अमृतखेड़ी गांव में नगरपालिका की सरकारी जमीन पर करीब 10 हजार वर्गफीट में बने एक दुमंजिला मकान समेत आदिल के दो अलग-अलग अवैध मकानों को बुलडोजर से जमीद्दोज किया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने आदिल के मकान के पीछे कई अन्य लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए बाड़ों व निर्माणाधीन सडक़ के बीच आ रहे अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाया। पूरी कार्रवाई छह घंटे तक चली। इस दौरान यहां पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा।