KDA Action: 15 करोड़ रुपए की भूमि से हटाया अतिक्रमण, 6 घंटे तक चली JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई

Rajasthan News: कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते और जगपुरा पुलिस ने सोमवार को खेड़ा जगपुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। लगभग छह घंटे तक JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई चली। इस कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए मूल्य की 33 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए की गई है।