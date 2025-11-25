KDA Action: 15 करोड़ रुपए की भूमि से हटाया अतिक्रमण, 6 घंटे तक चली JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई

खेड़ा जगपुरा में अतिक्रमण हटाने के बाद केडीए का बोर्ड लगाते हुए (फोटो: पत्रिका)
Rajasthan News: कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते और जगपुरा पुलिस ने सोमवार को खेड़ा जगपुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। लगभग छह घंटे तक JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई चली। इस कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए मूल्य की 33 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए की गई है।
केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि सोमवार सुबह तहसीलदार ललित कुमार नागर की अगुवाई में केडीए का अतिक्रमण निरोधक दस्ता और जगपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने पहुंचते ही सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस जाप्ता भी मौजूद था।
अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान खसरा संख्या 57, 58/309 और 59/310 की कुल 5.38 हैक्टेयर (करीब 33 बीघा) भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस जमीन पर बनी चारदीवारी और अन्य निर्माण को मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया।
अधिकारी ने बताया कि सरकारी भूमि पर बनाए गए सभी निर्माण अवैध थे और इन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस भी जारी किए थे। भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 15 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।
अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार ललित कुमार नागर, भू-अभिलेख निरीक्षक भवानी शंकर कारपेन्टर, हरीश कुमार गुप्ता, हरिश्चंद्र प्रजापति, पटवारी रोहिणी महावर, तथा थानाधिकारी रानपुर रामविलास मीणा अपने जाप्ते के साथ मौजूद रहे।
