Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

KDA Action: 15 करोड़ रुपए की भूमि से हटाया अतिक्रमण, 6 घंटे तक चली JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई

Kota News: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते और जगपुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को खेड़ा जगपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। करीब छह घंटे चली कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए की 33 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 25, 2025

KDA Action

खेड़ा जगपुरा में अतिक्रमण हटाने के बाद केडीए का बोर्ड लगाते हुए (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan News: कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते और जगपुरा पुलिस ने सोमवार को खेड़ा जगपुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। लगभग छह घंटे तक JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई चली। इस कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए मूल्य की 33 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए की गई है।

JCB Action: संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि सोमवार सुबह तहसीलदार ललित कुमार नागर की अगुवाई में केडीए का अतिक्रमण निरोधक दस्ता और जगपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने पहुंचते ही सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस जाप्ता भी मौजूद था।

Encroachment Removed: 33 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त

अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान खसरा संख्या 57, 58/309 और 59/310 की कुल 5.38 हैक्टेयर (करीब 33 बीघा) भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस जमीन पर बनी चारदीवारी और अन्य निर्माण को मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया।

अधिकारी ने बताया कि सरकारी भूमि पर बनाए गए सभी निर्माण अवैध थे और इन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस भी जारी किए थे। भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 15 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।

Encroachment Demolished: अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में पूरी हुई कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार ललित कुमार नागर, भू-अभिलेख निरीक्षक भवानी शंकर कारपेन्टर, हरीश कुमार गुप्ता, हरिश्चंद्र प्रजापति, पटवारी रोहिणी महावर, तथा थानाधिकारी रानपुर रामविलास मीणा अपने जाप्ते के साथ मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

RSLP: राजस्थान में 175KM लंबी नहर का रास्ता साफ, ड्रोन सर्वे पूरा; जल्द जारी होगा जमीन अलॉटमेंट का डेटा
अलवर
canal-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 08:26 am

Published on:

25 Nov 2025 08:25 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / KDA Action: 15 करोड़ रुपए की भूमि से हटाया अतिक्रमण, 6 घंटे तक चली JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: लकवा पीड़ित मां से मिलकर भावुक हुई अरुंधति, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में गोल्ड जीतकर कोटा लौटी बेटी तो पिता ने ऐसे किया स्वागत

कोटा

Rajasthan: अचानक अजगर ने युवक पर किया हमला और जकड़ लिए पैर, देखें वीडियो

कोटा

Suicide Case: कोटा में 2 युवकों ने किया सुसाइड, UP निवासी युवक ने सार्वजनिक पार्क में जाकर उठाया खौफनाक कदम

कोटा

Rajasthan: नहर खुलवाने गए जेईएन की जमकर हुई पिटाई, चेहरा हुआ लाल, पुलिस नहीं दर्ज कर रही रिपोर्ट

Kota Engineer
कोटा

Rajasthan Weather: कोहरे ने पकड़ा जोर, ठंडी-ठंडी हवाओं से बढ़ी सर्दी, जानें आगे राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.