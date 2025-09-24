Kota Mandi Bhav : नए सोयाबीन की दस्तक, 1000 कट्टे की आवक

भाव : गेहूं 2550 से 2700, धान सुगन्धा पुराना 2200 से 2551, धान (1847 पुराना) 2600 से 2800, धान (1509 ) पुराना 2200 से 2801, धान 1509 नया 2700 से 2890, धान (1718 पुराना) 3000 से 3350, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन नया 3000 से 3780, सरसों 6000 से 6760, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7100, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 7000, चना देशी 5200 से 5150, चना मौसमी 5000 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल।