कोटा

Kota Mandi Bhav : नए सोयाबीन की दस्तक, 1000 कट्टे की आवक

लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 7300 रहे।

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 24, 2025

भामाशाहमंडी में बुधवार को कृषि जिंसों की आवक लगभग 30000 कट्टे की रही। गेहूं 25 रुपए तेज रहा। चना 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 7300 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 7500 रहा। लहसुन 300 मंदा रहा। नए सोयाबीन की दस्तक हुई। आवक 1000 कट्टे की रही। किराना बाजार में भाव यथावत रहे।

भाव : गेहूं 2550 से 2700, धान सुगन्धा पुराना 2200 से 2551, धान (1847 पुराना) 2600 से 2800, धान (1509 ) पुराना 2200 से 2801, धान 1509 नया 2700 से 2890, धान (1718 पुराना) 3000 से 3350, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन नया 3000 से 3780, सरसों 6000 से 6760, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7100, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 7000, चना देशी 5200 से 5150, चना मौसमी 5000 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2215, चंबल 2190, सदाबहार 2100, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2120, सरसों स्वास्तिक 2700, अलसी 2340 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2310, सोना सिक्का 2590, कटारिया गोल्ड 2310 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4320 से 4340 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000-7400 क्विंटल रहा।

चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 900 रुपए प्रति किग्रा की गिरावट के साथ 138100 रुपए रहे। वहीं 700 रुपए गिरकर सोना कैडबरी के भाव 117600 तथा शुद्ध सोने के भाव 118200 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 117700

गोल्ड (22 k) : 108981

गोल्ड (20 k) : 102348

गोल्ड (18 k) : 94160

गोल्ड (14 k) : 82887

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

