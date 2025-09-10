Kota Mandi Bhav : धान तेज, खाद्य तेलों में मामूली उतार-चढाव

भामाशाहमंडी में बुधवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक करीब 35000 कट्टे की रही। धान 100 तेज रहा। लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। भाव 2200 से 8700 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9700 रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में मामूली उतार-चढ़ाव रहे।
भाव : गेहूं 2571 से 2671, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800,धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3450, धान पूसा 2700 से 3201, सोयाबीन 4000 से 4481, सरसों 6200 से 6700, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7200, धनिया नया ईगल 6500 से 7400, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 5500 से 6400, चना देशी 5200 से 5550, चना मौसमी 5000 से 5550, चना पेप्सी 4800 से 5550 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2220, चंबल 2200, सदाबहार 2100, लोकल रिफाइंड 1960, दीप ज्योति 2120, सरसों स्वास्तिक 2750, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2350, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2360 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1875, अशोका 1875 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4280 से 4320 क्विंटल।
देसी घी : मिल्क फूड 9190, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9350, सरस 9460, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8500-9000, मूंग मोगर 9500-10000, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 7500-10300 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी गिरी व सोने में तेजी
सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव में 300 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई तथा भाव 127300 रुपए प्रति किलो रहे। सोने के दामों में 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। सोना कैडबरी के भाव 113000 तथा सोना शुद्ध 113600 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 112800
गोल्ड (22 k) : 104444
गोल्ड (20 k) :98087
गोल्ड (18 k) : 90240
गोल्ड (14 k) : 79437
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)