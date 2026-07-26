बड़ी पडाप विद्यालय में 80 पौधे लगाए

नैनवां. उपखंड क्षेत्र के बड़ी पडाप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत् पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर में दो सौ पौधे लगाने का लक्ष्य है। जिसमें से शनिवार को 80 पौधें लगाए। 120 पौधे सोमवार को लगाए जाएंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक हनुमान सहाय गुर्जर विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष दुर्गालाल गुर्जर,पूर्व अध्यक्ष दयाराम गुर्जर समाज सेवी श्रवण कुमार गुर्जर, विद्यालय स्टाफ व छात्र-छात्राओं ने पौधारोपण कर सुरक्षा का संकल्प लिया।
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