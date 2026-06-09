वेतन अटका तो थम गए हाथ, मरीजों की बढ़ी परेशानी

संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिल रहा है। करीब चार करोड़ रुपए का भुगतान बकाया होने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और बार-बार आश्वासन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा-ठेका कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा कोटा दिलीप सिंह व एकीकृत निविदा कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवाशीष सेन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पहले उपाधीक्षक कार्यालय व फिर अधीक्षक कार्यालय के सामने आधे- घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द वेतन भुगतान नहीं हुआ तो 10 जून से पूर्ण हड़ताल की जाएगी।