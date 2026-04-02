PM E-Bus Depo In Kota: मई में आएगी नई ई-बसें? आयुक्त ने PM ई-बस डिपो का काम जल्दी पूरा करने के दिए निर्देश

आयुक्त मेहरा ने बस स्टैण्ड का निरीक्षण करने के बाद बस स्टैण्ड के एडमिन ब्लॉक में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि कोटा में ई-बसों के संचालन के लिए नगर निगम को सरकार से मई माह में बसें मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन बसों के सुचारू संचालन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इन बसों की पार्किंग और चार्जिंग के लिए सुभाष नगर में पीएम ई-बस डिपो का निर्माण करवाया जा रहा है।