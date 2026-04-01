6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Longest Bridge: 256 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर बनेगा सबसे लंबा पुल, जल्द होगा शिलान्यास

Rajasthan Big Infrastructure Project: राजस्थान में चंबल नदी पर बनने जा रहा 4807 मीटर लंबा पुल प्रदेश का सबसे बड़ा पुल होगा। करीब 256 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल का शिलान्यास 4 अप्रेल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Apr 01, 2026

Longest Bridge

खातौली चंबल नदी पर बन रहे पुल शिलान्यास कार्यकम हेतु कार्यकम स्थल का जायजा लेती कोटा कार्यालय की टीम (फोटो: पत्रिका)

Mega Bridge On Kota-Bundi Chambal River: राजस्थान में चंबल नदी पर 256 करोड़़ रुपए की लागत से 4807 मीटर लंबा पुल बनने जा रहा है। जिसका शिलान्यास चार अप्रेल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कोटा जिले के ढ़ीपरी चंबल एवं बूंदी के चाणदा गांव के बीच बन रहे इस पुल की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। तकनीकी जांच के बाद निर्माण कार्य के लिए मशीनें व प्लांट लगने शुरू हो गया है। शिलान्यास की तैयारी भी की जा रही है। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा कार्यालय की टीम चंबल ढ़ीपरी पहुंची और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।

चंबल नदी में हादसे के बाद उठने लगी थी मांग

पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले से जुड़े कई गांवों के लोग इंद्रगढ़, चौथ का बरवाड़ा और कमलेश्वर महादेव (क्वारजी) जैसे धार्मिक स्थलों पर मुख्य तिथियों और पर्व-त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में आते-जाते हैं। लंबे समय से यहां चंबल नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती थी। समय की कमी और सुविधाओं के अभाव में लोग जोखिम उठाकर नाव से यात्रा करते रहे। 16 सितंबर 2020 को नाव पलटने से हुए दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने यहां स्थायी पुल बनाने की मांग तेज कर दी।

बूंदी जिले की ओर से शुरू होगा निर्माण कार्य

निर्माण कार्य एक मार्च से कार्यकारी फर्म ने बूंदी जिले से शुरू कर दिया है। वहां पुल निर्माण के लिए सामग्री तैयार करने की मशीनें व प्लांट की स्थापना की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यक्रम के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी है, जो प्रोटोकॉल मिलेगा उसे फॉलो करेंगे।
हेमराज चौधरी, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

फैक्ट फाइल

  • इंद्रगढ़ ललितपुर स्टेट हाईवे पर निर्माण के बाद यह होगा प्रदेश का सबसे बड़ा पुल।
  • 256 करोड़ की लागत से बन रहा पुल, पुल निर्माण पर खर्च होगी 189 करोड़ की राशि बाकी जमीन अवाप्ति में।
  • 4807 मीटर होगी पुल की लंबाई जिसमें 1800 मीटर पुल क्षेत्र बाकी अप्रोच क्षेत्र बनेगा।
  • 45 पिलर लगेंगे पुल पर जिसमें प्रत्येक पिलर की दूरी 40 मीटर होगी।
  • कोटा जिले के चंबल ढ़ीपरी एवं बूंदी के चाणदा गांव के बीच चंबल नदी पर बनेगा पुल।

ये भी पढ़ें

राजधानी जयपुर में पानी सप्लाई के समय में बदलाव, कल से बड़े इलाके में सुबह की जगह दोपहर आएगा पानी
जयपुर
Jaipur water supply

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 01:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Longest Bridge: 256 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर बनेगा सबसे लंबा पुल, जल्द होगा शिलान्यास

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Bulldozers Action: कांग्रेस नेता के भतीजे के फार्म हाउस पर हुई बड़ी कार्रवाई, वन विभाग ने चलाया बुलडोजर

Bulldozer Action
कोटा

Kota BJP Office: 32 हजार वर्गफुट भूमि पर बनेगा बीजेपी कार्यालय का चार मंजिला हाईटेक भवन

kota
कोटा

Rajasthan Weather: राजस्थान में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी, जानें IMD का मौसम पूर्वानुमान

Weather News
कोटा

Accident: महाकाल दर्शन करने जा रहे डेढ़ साल के मासूम की दर्दनाक मौत, दिल्ली से उज्जैन जा रहे परिवार की पलटी कार, 5 घायल

Car accident
कोटा

राजस्थान में अब डॉक्टर-इंजीनियर बिकवाएंगे शराब, RSBCL में डेपुटेशन बना अफसरों की पसंद

राजस्थान आरएसबीसीएल भर्ती, पत्रिका फोटो
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.