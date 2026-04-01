Rajasthan Longest Bridge: 256 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर बनेगा सबसे लंबा पुल, जल्द होगा शिलान्यास

पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले से जुड़े कई गांवों के लोग इंद्रगढ़, चौथ का बरवाड़ा और कमलेश्वर महादेव (क्वारजी) जैसे धार्मिक स्थलों पर मुख्य तिथियों और पर्व-त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में आते-जाते हैं। लंबे समय से यहां चंबल नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती थी। समय की कमी और सुविधाओं के अभाव में लोग जोखिम उठाकर नाव से यात्रा करते रहे। 16 सितंबर 2020 को नाव पलटने से हुए दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने यहां स्थायी पुल बनाने की मांग तेज कर दी।