राजधानी जयपुर में पानी सप्लाई के समय में बदलाव, कल से इन इलाकों में सुबह की जगह दोपहर आएगा पानी

जयपुर। राजधानी के कुछ प्रमुख इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जलापूर्ति को लेकर अहम बदलाव किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने शहर के अजमेरी गेट और जवाहर नगर क्षेत्रों में पानी सप्लाई के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। यह नया शेड्यूल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। विभाग के अनुसार अब इन क्षेत्रों में सुबह की बजाय दोपहर के समय पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिससे पानी का प्रेशर बेहतर रहने की उम्मीद है।