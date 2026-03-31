Sikar News : सीकर में मिट्टी की सुरंग ढहने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, किस्मत से बची चौथे दोस्त की जान

Sikar News : सीकर के नेछवा इलाके के गनेड़ी गांव में खेल-खेल में बनाई मिट्टी की सुरंग में दबने से तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। चौथे दोस्त कृष्ण ने इस हादसे के बाद शोर मचाया और गांव वालों को सूचना दी। इस सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कम्प मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। मिट्टी हटाकर जब तीनों को निकाला गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।