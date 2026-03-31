Dungarpur Crime : डूंगरपुर में जमीनी विवाद में हत्या, नाराज परिजनों ने किया प्रदर्शन, नहीं होने दिया शव का पोस्टमार्टम

रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रमेश, कल्पेश, अनिल, शिल्पा पत्नी शंकर ननोमा, रमीला पत्नी शंकर, अनिता पत्नी रमेश, काना पुत्र सेंगा, प्रवेश पुत्र कचरु, विद्या पत्नी कचरु, कमलेश पुत्र जीवा, कलिया पुत्र कुबेर, मोगजी पुत्र कलिया, भुरा पुत्र कमजी, मणीलाल पुत्र लालू, कमला पत्नी मणीलाल,पनी पत्नी प्रेमजी, लीलाराम पुत्र प्रेमजी, लक्ष्मी पुत्री प्रेमजी, हंतोक पत्नी काना, रुषा पत्नी दिनेश, नरेश पुत्र शंकर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट में मृतक की पत्नी ने आरोपियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।