Dungarpur : डूंगरपुर में 11केवी विद्युत लाइन से इलेक्ट्रिशयन को लगा जबरदस्त करंट, मौत

दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवला गांव में दो भाइयों के बीच जमीन विवाद को लेकर विवाद हो गया। इसमें भतीजे ने अपने परिवार के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार देवला मुंगाना फला निवासी गटूलाल पुत्र सेंगा ननोमा व उसके भाई के बीच जमीन विवाद चल रहा था। विवाद के चलते रविवार को गटूलाल व उसके भाई के परिवार के बीच फिर लड़ाई हो गई। विवाद के चलते भतीजे सहित उसके परिवार ने गटूलाल पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया और उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए। यहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।