Kota: महिला प्रोफेसर को परेशान करने के बाद यूनिवर्सिटी ने पूर्व पार्षद पर लिया कड़ा एक्शन, पूर्व MLA प्रहलाद गुंजल का भतीजा है आरोपी

गुंजल के खिलाफ इस विवि की एक महिला प्रोफेसर ने धमकाने और पीछा करने का मामला दर्ज करवाया था। वहीं, इस मामले में पुलिस ने आरोपी गुंजल को दबोचने के लिए कई जगह दबिशें दी लेकिन वह भूमिगत हो गया। उसके संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है।