Good News: हाड़ौती में 9477 KM बिछेगी पाइपलाइन, 1.52 लाख घरों को मिलेगा फायदा, 4 साल बाद शुरू होगा परवन पेयजल का काम

योजना के तहत 7 पैकेज में काम हो रहा है, लेकिन इसमें से दो पैकेज तो डीपीआर और सर्वे आदि विभागीय स्तर के कार्यों के थे। शेष 5 में से बारां जिले में 3 पैकेज (पैकेज नंबर 4, 5 व 6) में काम होगा। पैकेज नंबर 4 में छबड़ा-छीपाबड़ौद और अटरू क्षेत्र तथा पैकेज नंबर 5 में तहसील अंता, बारां, किशनगंज एवं शाहाबाद व आसपास क्षेत्र के क्लस्टर पैकेज के कार्यान्वयन, परीक्षण एवं कमीशनिंग कार्य (स्काडा, रोड क्रॉसिंग, विद्युत लाइन, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, क्लस्टर पंप हाउस का कार्य किया जाएगा। जिले के लिए एक ही फिल्टर प्लांट ढोलम में बनाया जाएगा और छीपाबड़ौद क्षेत्र में परवन नदी के मुहाने पर इंटेकवेल का निर्माण कराया जाएगा।