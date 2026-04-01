Kota: थर्मल बंद होने की चर्चाओं के बीच ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, अफवाहों पर लगाया विराम

ऊर्जा मंत्री ने हाल ही हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जिला कलक्टर से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पूरे संभाग में प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जाए, ताकि नुकसान का सटीक आकलन हो सके। किसानों को यथासंभव मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंत्री नागर ने बिजली और पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन की पहुंच नहीं है। वहां टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाए। सरकार की ओर से बिजली और पानी की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा रही है।