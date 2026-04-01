Humsafar Express Train : बारां को मिली हमसफर ट्रेन की सौगात, अब सभी साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव शुरू

सांसद दुष्यंत सिंह ने ट्रेन के ठहराव की घोषणा पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा-बारां और भवानीमंडी के यात्रियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि अब जोधपुर–तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस का ठहराव बारां में तथा गांधीधाम-हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव भवानीमंडी में स्वीकृत किया गया है। इन महत्वपूर्ण ठहरावों से न केवल यात्रियों को आवागमन में अधिक सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी को नया बल मिलेगा। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त आधार प्राप्त होगा।