Rajasthan Crime: गुस्से में हैवान बना पति, कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

वहीं बारां के अंता नेशनल हाईवे 27 पर भगवान बोहरा की बावड़ी के पास शनिवार को ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। एएसआई मातादीन ने बताया कि मृतका गायत्री बाई (32) पत्नी कृष्ण मुरारी निवासी पलायथा परिजन के साथ मोटरसाइकिल से पलायथा से अंता की ओर आ रही थी। इसी दौरान कोटा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।