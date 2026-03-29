Mandi News: बारां मंडी में गेंहू की बंपर आवक के बाद आया तगड़ा उछाल, 6 दिन में इतने बढ़े भाव, सीजन के सर्वाधिक दामों में बिका

क वर्ग व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष लश्करी ने बताया कि बारां कृषि उपज मंडी में प्रत्येक ढेरी पर नीलामी तथा भुगतान व्यवस्था के कारण जिले के अलावा मध्यप्रदेश से भी किसान जिन्सो को बेचने यहां आते है। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल बुधवार को नए वित्तीय वर्ष के शुभारंभ पर मंडी में शुभ मूर्हत में गणेशजी की पूजा अर्चना के बाद सर्वप्रथम धनिया की नीलामी से मंडी का शुभारंभ किया जाएगा। जिसके बाद सभी कृषि जींसों की नीलामी होगी।