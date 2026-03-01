Gehu Mandi Bhav: मंडी में पौने दो लाख कट्टे गेहूं पहुंचे, नीलामी स्थल भरा, इतनी गिर गई कीमत

सोमवार को मंडी में आए माल का आधा भी उठाव नहीं हो सका। यदि इसी तरह उठाव धीमा रहा तो मंडी में जगह की समस्या बढ़ सकती है। सोमवार रात को और माल आने की संभावना के चलते मंगलवार को मंडी पूरी तरह भरने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए 25 मार्च को गेहूं के अलावा अन्य सभी जिंसों की नीलामी की जाएगी, जबकि 26 मार्च को गेहूं सहित सभी कृषि जिंसों की नीलामी होगी। मंडी में प्रवेश का समय भी निर्धारित कर दिया गया है, जिससे व्यवस्था बनाए रखी जा सके।