Rajasthan Crop Damage Claim: मंत्री किरोड़ी लाल वादा, किसानों को 15 दिन में मिलेगा फसल खराबे का क्लेम

इस दौरान दिए गए ज्ञापन में अटरू गैस एजेंसी से लक्ष्मीपुरा तक सड़क निर्माण कार्य, खरीफ सीजन में खराब हुई सोयाबीन फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शीघ्र भुगतान, सरकारी तौल केंद्रों को समय पर शुरू किए जाने, अटरू क्षेत्र में किसानों को 24 घंटे 3-फेज बिजली उपलब्ध करा जाने, गेहूं तुलाई की 40 क्विटल सीम को हटाकर पूर्व व्यवस्था लागू करने अटरू में नया सरकारी तौल केंन स्थापित करने की मांग की।