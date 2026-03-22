22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan Crop Damage Claim: मंत्री किरोड़ी लाल वादा, किसानों को 15 दिन में मिलेगा फसल खराबे का क्लेम

Kirodi Lal Meena: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रबी फसल में हुए नुकसान का मुआवजा तथा फसल बीमा योजना का क्लेम किसानों को आगामी 15 दिन में दिलाने का वादा किया।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Anil Prajapat

Mar 22, 2026

Kirodi Lal Meena

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल। फोटो: पत्रिका

बारां/अन्ता। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रबी फसल में हुए नुकसान का मुआवजा तथा फसल बीमा योजना का क्लेम किसानों को आगामी 15 दिन में दिलाने का वादा किया। वहीं, उन्होंने नकली खाद बीज बेचने वालों को फिर से चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात कही। कृषि मंत्री डॉ. मीणा शनिवार को जिले के अंता में आयोजित भगवान मीनेष की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे।

समाज के धार्मिक कार्यक्रम के बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात व जनसुनवाई भी की। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल ने फसल खराब से प्रभावित किसानों के लिए कहा कि रबी फसल में हुए नुकसान का मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम किसानों को अगले 15 दिन में दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

साथ ही नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा सरकार सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जिले में आपदा के समय काम करने वाले स्वयं सेवकों की भर्ती के मामले में भी जांच करवाने की बात कही। इस दौरान जनप्रतिनिधी मौजूद रहे।

विधायक बैरवा ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन

विधायक राधेश्याम बैरवा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के झालावाड़ प्रवास के दौरान उनसे मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। विधायक बैरवा ने कृषि उपज मंडी समिति बारां से जुड़ी विभिन्न सड़कों के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के किसानों को राहत देने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की।

इस दौरान दिए गए ज्ञापन में अटरू गैस एजेंसी से लक्ष्मीपुरा तक सड़क निर्माण कार्य, खरीफ सीजन में खराब हुई सोयाबीन फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शीघ्र भुगतान, सरकारी तौल केंद्रों को समय पर शुरू किए जाने, अटरू क्षेत्र में किसानों को 24 घंटे 3-फेज बिजली उपलब्ध करा जाने, गेहूं तुलाई की 40 क्विटल सीम को हटाकर पूर्व व्यवस्था लागू करने अटरू में नया सरकारी तौल केंन स्थापित करने की मांग की।

विधायक बेरवा ने कहा कि किसानों क समस्याओं का समाधान प्राथमिकत के आधार पर होना चाहिए, उन्होंन उम्मीद जताई कि कृषि मंत्री शीघ्र इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान के इन 3 जिलों को मिली 24 नई बसों की सौगात, लंबी दूरी की रोडवेज सेवाएं फिर होगी शुरू
कोटा
Rajasthan Roadways

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan Crop Damage Claim: मंत्री किरोड़ी लाल वादा, किसानों को 15 दिन में मिलेगा फसल खराबे का क्लेम

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विदेशी चीतों को भा रहा है राजस्थान का बारां: 17 हजार वर्ग किमी कॉरिडोर बनाने की तैयारी

बारां

Baran News: अतिक्रमण से सिमटा 150 फीट चौड़ा रास्ता, कीचड़ में बदली सड़क, किसानों ने उठाई ये मांग

Baran Encroachments
बारां

राजस्थान के बारां में अपहरण के बाद बच्चे की दर्दनाक मौत, एक मोबाइल कॉल ने खोला रात के हादसे में दफन राज

Baran 6-Year-Old Kidnapped Boy Dies in NH-27 Crash Mobile Call Exposes Shocking Abduction Mystery
बारां

Baran Ration Dealers : राशन डीलरों की ₹85 लाख टीडीएस राशि फंसी, खाद्य निगम ने जमाई कुंडली, आज होगा फाइनल फैसला

Baran Ration Dealers ₹85 lakh TDS amount stuck Food Corporation stopped money final decision today
बारां

LPG Crisis Updates: राजस्थान के इस जिले में रसद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 71 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

LPG gas cylinders seized, Baran Rajasthan News, LPG Cylinder Seizure, Illegal LPG Storage, LPG Black Marketing, Rajasthan Ration Department Action, LPG Misuse Crackdown, Gas Cylinder Seized, Rajasthan Enforcement Action, Baran District News, LPG Illegal Refilling, Domestic Gas Supply Rajasthan, Rajasthan Administration Action, LPG Raid Rajasthan, Gas Cylinder Black Market, Rajasthan Local News
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.