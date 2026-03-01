Banswara News : कृषि विभाग ने ग्राम पंचायत और तहसीलों से मंगवाए गेहूं के सैंपल, आज होगी बैठक, जानें क्या है मामला?

Banswara News : बांसवाड़ा जिले में इस बार गेहूं की गुणवत्ता कमजोर रहने और उत्पादन कम होने के चलते अभी तक सरकारी केंद्रों पर गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद शुरू नहीं हो सकी है। गेहूं की गुणवत्ता किसानों को परेशान कर रही है। इसे लेकर जिला कलक्टर ने संयुक्त निदेशक कृषि से गेहूं के सैंपल मंगवाए हैं। सोमवार को डीएसओ, एग्रीकल्चर और एफसीआई के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है। बैठक में गेहूं की गुणवत्ता कमजोर रहने को लेकर चर्चा की जाएगी एवं चर्चा कर एक प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जाएगा।