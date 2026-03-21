Rajasthan Roadways : बांसवाड़ा की जनता को मिली बड़ी सुविधा, अब लंबे रूट पर चलेगी रोडवेज की रात्रिकालीन बस सेवा

जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के लिए रात को वाया डूंगरपुर होते हुए बस चलाई जा सकती है। इसके अलावा भीलवाड़ा के लिए सुबह के समय बस चलाई जा सकती है। डूंगरपुर और उदयपुर रोड पर भी बसों की संख्या कम है। इन रूटों पर नई बसें आने के बाद और फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं बांसवाड़ा से गलियाकोट होते हुए दाहोद के लिए बस चलाई जा सकती है।