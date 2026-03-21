LPG Cylinder Crisis : ऑनलाइन बताया, सिलेंडर डिलीवर पर मिला नहीं, उपभोक्ता परेशान-आखिर ये खेल क्या है?

1- हेमंत (शिकायत आईडी 032603025955862) : एचपी गोदाम पर गैस डायरी होने के बावजूद ब्लैक में राशि वसूलने की शिकायत।

2- रतिराम यादव (शिकायत आईडी 032603025953863) : सिलेंडर बुक नहीं होने की शिकायत।

3- विजयसिंह (शिकायत आईडी 032603025944796) : गैस एजेंसी पर 6 मार्च को सिलेंडर बुक करवाया गया। ऑनलाइन स्टेटस पर डिलीवरी हो चुकी है, जबकि अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है।

4- मुकेश (शिकायत आईडी 032603025913280) : रामसिंह गैस एजेंसी पर दो माह पूर्व सिलेंडर बुक करवाने के बावजूद सिलेंडर नहीं देना।

5- दिलीप (शिकायत आईडी 032603025907015) : गैस एजेंसी की ओर से गैस खत्म होने एवं चार दिन में एक दिन गाडी आने की बात कहकर सिलेंडर देने से मना करने की शिकायत।