New Roadways Bus: 1 अप्रेल से राजस्थान की सड़कों पर दौड़ेगी रोडवेज की नई बसें, इन लंबे रूट पर होगा संचालन?

7 नई बसें ऑन-कॉन्ट्रैक्ट आई हैं। जल्दी ही उनका अनुबंध पूरा हो जाएगा और रूट तय करने के बाद 1 अप्रेल से ये बसें सड़क पर दौड़ेंगी । फिलहाल ये बसें लंबी दूरी के रूट्स पर चलेंगी। अगले महीने के अंत तक आने वाली 18 बसों के बाद बारां डिपो का बेड़ा और मजबूत हो जाएगा । बारां रोडवेज डिपो की इस पहल से राज्य के यात्रियों को लंबे समय से बंद रूट्स की सुविधा फिर से मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी ।