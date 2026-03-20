Baran News: अतिक्रमण से सिमटा 150 फीट चौड़ा रास्ता, कीचड़ में बदली सड़क, किसानों ने उठाई ये मांग

किसान नारायण सिंह चौधरी ने कहा कि 2 साल तो हो गए, ज्ञापन भी दे दिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कीचड़ और हो जाता है जिससे निकलना भी मुश्किल रहता है। रामस्वरूप राठी ने कहा कि पहले के समय में दो ट्रैक्टर आमने-सामने आने पर भी एक मोटरसाइकिल निकल जाए इतनी जगह हुआ करती थी, और वर्तमान में पूरे पर कब्जा किया हुआ है। रघुवीर सुमन का कहना है कि अगर रास्ता चौड़ा होता है और सड़क निर्माण या ग्रेवल डलती है तो हमेशा हमेशा की समस्या समाप्त हो जाएगी राज ग्रहों को सुलभ मार्ग भी मिलेगा।