30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Cyber ​​Fraud: तहसीलदार बनकर किया फोन, खाते में डाले 10 रुपए और 3 एएनएम को लग गया लाखों का चूना

Cyber ​​Fraud In Baran: सरकारी बजट ट्रांसफर का झांसा देकर साइबर ठगों ने तीन एएनएम को अपने जाल में फंसा लिया। पहले भरोसा जीतने के लिए 10 रुपए भेजे और फिर मनी रिक्वेस्ट के जरिए करीब 2 लाख रुपए ठग लिए।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Rakesh Mishra

Mar 30, 2026

cyber fraud India, ANM scam Rajasthan, fake government officer scam, online money fraud case, cyber crime Baran Rajasthan, bank fraud India news, OTP scam awareness, digital payment fraud India, phishing call scam, cyber security alert India, money request scam, government scheme fraud, rural cyber crime India, fraud prevention tips India, cyber helpline 1930 India

एआई तस्वीर

बारां। लगातार जागरूकता के प्रयासों के बावजूद लोग साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं। ताजा मामले में नाहरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्र खेड़ली, बादीपुरा और सिमलोद की महिला एएनएम साइबर ठगी का शिकार हो गईं। ठगों ने सरकारी अधिकारी बनकर तीनों से करीब 2 लाख रुपए ठग लिए।

एएनएम को विश्वास में लिया

जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को तहसीलदार बताकर कॉल किया और एएनएम को विश्वास में लिया। उसने बताया कि उनके स्वास्थ्य केंद्र पर लेटबाथ निर्माण के लिए राजकीय बजट स्वीकृत हुआ है, जो मार्च माह के अंतिम समय के चलते सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। ठग ने तीनों एएनएम को एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ते हुए एक अन्य व्यक्ति को भी लाइन पर लिया, जिसने खुद को सीएचसी का डॉक्टर बताया। पहले से बजट की जानकारी होने के कारण तीनों एएनएम उनकी बातों में आ गईं।

खातों से कुल 2 लाख रुपए निकाले

विश्वास जीतने के लिए ठगों ने पहले 10-10 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद मनी रिक्वेस्ट भेजकर उनके खातों से कुल 2 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक से पैसे कटने के मैसेज मिलने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। साइबर थानाधिकारी आशा सिंह ने बताया कि पीड़ितों ने तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर फिलहाल जांच जारी है।

सतर्क रहना बेहद आवश्यक

साइबर थानाधिकारी आशा सिंह ने बताया कि साइबर ठग पहले से ही लोगों की जानकारी जुटाकर उन्हें निशाना बनाते हैं और खुद को अधिकारी या परिचित बताकर विश्वास जीतते हैं। आमजन को सतर्क रहना बेहद आवश्यक है।

यह वीडियो भी देखें

साइबर सुरक्षा के जरूरी सुझाव

  • फर्जी कॉल या अज्ञात नंबर के कॉल को अनावश्यक रूप से न उठाएं
  • किसी भी व्यक्ति को ओटीपी, बैंक डिटेल या निजी जानकारी साझा न करें
  • पैसे डबल करने या शेयर मार्केट में तुरंत फायदा देने जैसे लालच में न आएं
  • खुद को अधिकारी या परिचित बताने वाले व्यक्ति की पहले पुष्टि करें
  • फोन कॉल के दौरान यदि कोई पैसे ट्रांसफर या बैलेंस चेक करने को कहे, तुरंत कॉल काट दें और इंटरनेट डेटा बंद कर दें
  • किसी भी अनजान लिंक या मनी रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें
  • ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें
  • याद रखें, पहले 1 से 2 घंटे गोल्डन पीरियड होते हैं, इस दौरान शिकायत करने पर पैसे वापस मिलने की संभावना अधिक रहती है

ये भी पढ़ें

Rajasthan Honour killing: बेटी करना चाहती थी लव मैरिज, कमरे से निकलते ही पिता ने हथौड़े से मार डाला
झुंझुनू
Honor Killing Jhunjhunu, Rajasthan Crime News, Pilani Police Case, Father Killed Daughter, Love Marriage Dispute India, Crime News Rajasthan, Domestic Murder Case, Jhunjhunu Breaking News, Family Crime India, Police Investigation Rajasthan, Rural Crime India, Daughter Murder Case, Indian Crime Story, Relationship Crime India, Shocking Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 04:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Cyber ​​Fraud: तहसीलदार बनकर किया फोन, खाते में डाले 10 रुपए और 3 एएनएम को लग गया लाखों का चूना

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mandi News: बारां मंडी में गेंहू की बंपर आवक के बाद आया तगड़ा उछाल, 6 दिन में इतने बढ़े भाव, सीजन के सर्वाधिक दामों में बिका

Baran Mandi
बारां

LPG Cylinder New Order: राजस्थान सरकार के LPG सिलेंडर वितरण के लिए नए आदेश जारी

LPG News
बारां

Rajasthan Crime: गुस्से में हैवान बना पति, कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

Baran-Murder-Case
बारां

बारां के ROB पर आया बड़ा अपडेट, सालों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब पूरा होगा काम

Baran ROB
बारां

Rajasthan Mandi Expansion: राजस्थान की इस मंडी का 508 बीघा में होगा विस्तार, 236 बीघा जमीन का होगा अधिग्रहण; किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

Baran Mandi Expansion
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.