Cyber ​​Fraud: तहसीलदार बनकर किया फोन, खाते में डाले 10 रुपए और 3 एएनएम को लग गया लाखों का चूना

जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को तहसीलदार बताकर कॉल किया और एएनएम को विश्वास में लिया। उसने बताया कि उनके स्वास्थ्य केंद्र पर लेटबाथ निर्माण के लिए राजकीय बजट स्वीकृत हुआ है, जो मार्च माह के अंतिम समय के चलते सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। ठग ने तीनों एएनएम को एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ते हुए एक अन्य व्यक्ति को भी लाइन पर लिया, जिसने खुद को सीएचसी का डॉक्टर बताया। पहले से बजट की जानकारी होने के कारण तीनों एएनएम उनकी बातों में आ गईं।