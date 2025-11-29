Patrika LogoSwitch to English

RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 आरपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से 64 उप पुलिस अधीक्षकों (RPS) के तबादले किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ ने शनिवार को आदेश जारी किए।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 29, 2025

Rajasthan Police head office

राजस्थान पुलिस मुख्यालय (फोटो-पत्रिका)

जयुपर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शनिवार शाम बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 64 आरपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। जारी आदेश में सभी अधिकारियों को नए पदस्थापन पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे एक दिन पहले ही 26 एएसपी के ट्रांसफर किए गए थे, जिसके बाद पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल का दौर जारी है।

इन अधिकारियों के ट्रांसफर निरस्त

इसी बीच छह अधिकारियों के पूर्व तबादला आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इनमें मुकेश कुमार जोशी का जमवारामगढ़ (जयपुर ग्रामीण) में वृत्ताधिकारी पद पर, बुद्धाराम विश्नोई का जयपुर पुलिस आयुक्तालय में एसीपी ट्रैफिक ईस्ट, नारायण बाजिया का दौसा में वृत्ताधिकारी, प्रेम कुमार का एसओजी जयपुर में उपाधीक्षक, शिव कुमार भारद्वाज का भवानीमंडी (झालावाड़) में वृत्ताधिकारी और गुलाबराम मेघवाल का गंगधार (झालावाड़) में वृत्ताधिकारी पद पर किया गया ट्रांसफर निरस्त किया गया है। ये आदेश 1 नवंबर को जारी हुए थे, जिन्हें अब प्रभावहीन कर दिया गया है।

यहां देखें पूरी तबादला सूची :

