RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 आरपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

इसी बीच छह अधिकारियों के पूर्व तबादला आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इनमें मुकेश कुमार जोशी का जमवारामगढ़ (जयपुर ग्रामीण) में वृत्ताधिकारी पद पर, बुद्धाराम विश्नोई का जयपुर पुलिस आयुक्तालय में एसीपी ट्रैफिक ईस्ट, नारायण बाजिया का दौसा में वृत्ताधिकारी, प्रेम कुमार का एसओजी जयपुर में उपाधीक्षक, शिव कुमार भारद्वाज का भवानीमंडी (झालावाड़) में वृत्ताधिकारी और गुलाबराम मेघवाल का गंगधार (झालावाड़) में वृत्ताधिकारी पद पर किया गया ट्रांसफर निरस्त किया गया है। ये आदेश 1 नवंबर को जारी हुए थे, जिन्हें अब प्रभावहीन कर दिया गया है।