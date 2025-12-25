आरजीएचएस में लागू हुई भुगतान की नई व्यवस्था

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि फार्मेसी, अस्पताल या अन्य एजेंसी की ओर से गलत बिल प्रस्तुत कर योजना के तहत भुगतान उठाने के मामले सामने आने के बाद यह व्यवस्था शुरू की गई है। ऐसे में कार्ड का दुरूपयोग होने पर लाभार्थी तत्काल हेल्पलाइन नंबर, आरजीएचएस कार्यालय या हेल्पलाइन 181 पर इसकी सूचना दे सकेंगे। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि भेजे जाने वाले एसएमएस में लाभार्थी की ओर से किए गए चिकित्सा व्यय का विवरण आईपीडी, डे केयर, ओपीडी, फार्मेसी एवं रिइम्बर्समेंट श्रेणियों के अनुसार स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने बताया कि एसएमएस प्रत्येक माह के अंत में स्वचालित रूप से लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।