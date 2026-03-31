31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा: जेके लोन अस्पताल में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, तीमारदार को सरियों-डंडों से पीटा

कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित जेके लोन अस्पताल में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Mar 31, 2026

kota-jk-lone-hospital

फोटो पत्रिका नेटवर्क

कोटा। नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित जेके लोन अस्पताल में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। पार्किंग कर्मचारियों और मरीज के परिजनों के बीच हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन की पोल खोल दी है।

जानकारी के अनुसार पीड़ित ओमप्रकाश अपनी सास को अस्पताल में भर्ती कराने आए थे। इलाज के बाद जब वह अपनी कार बाहर निकलने लगे, तो पार्किंग कर्मचारियों ने बिना पर्ची दिए ही उनसे पैसे की मांग की। इस पर आपत्ति जताने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि पार्किंग कर्मचारी आक्रामक हो गए और लोहे के सरियों व डंडों से हमला कर दिया। हमले में ओमप्रकाश और उनके भाई को हाथ-पैर में चोटें आईं। आरोप है कि कर्मचारियों ने कार पर पत्थर फेंककर उसके कांच भी तोड़ दिए। हंगामे के दौरान अस्पताल में मौजूद अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वायरल सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है।

स्टैंड संचालक की मनमानी जारी

अस्पताल परिसर में संचालित पार्किंग स्टैंड को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। मरीजों के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार, जबरन वसूली और बिना पर्ची पैसे लेने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्टैंड संचालक की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेके लोन अस्पताल परिसर में स्टैंड संचालक मनमाने तरीके से वाहन चालकों से वसूली करता है। यदि कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन न तो अस्पताल प्रशासन ने कोई सख्त कदम उठाया और न ही पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की।

मुकदमा दर्ज कर लिया है

पीड़ित की शिकायत पर स्टैंड संचालक के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जितेन्द्र शर्मा, एसआइ नयापुरा थाना

कमेटी बनाकर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

दोनों पक्षों के बीच विवाद होते ही तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया गया था। पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ थाने ले गई। इससे पहले भी जब इस संबंध में खबर प्रकाशित हुई थी, तब संचालक के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। मंगलवार को एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ है, इसलिए अब दोबारा कमेटी गठित कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अमित जोशी, उपाधीक्षक, जेके लोन अस्पताल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 08:35 pm

Published on:

31 Mar 2026 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा: जेके लोन अस्पताल में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, तीमारदार को सरियों-डंडों से पीटा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Toll Hike: कोटा से जयपुर जाना अब होगा महंगा, जानिए नई टोल दर और पास रेट्स में बढ़ोतरी की पूरी जानकारी

Kota toll hike, NH52 toll rates Kota, Delhi-Mumbai Expressway toll, Kota to Jaipur toll, Kota to Udaipur toll, Kota NH27 toll, Kishorpura toll rate, Hanging Bridge toll Kota, Simlia toll Baran, Kota monthly toll pass, Kota yearly toll pass, Heavy vehicle toll Kota, NH toll increase Rajasthan, Kota road travel update, Kota highway toll news
कोटा

RBSE 12th Result: किसान की बेटी ने किया कमाल, हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक लाकर हासिल किए 95%, बनना चाहती है IAS

NIsha Meena
कोटा

Heavy Rain: भामाशाह मंडी में भीगा 25000 बोरी अनाज, गेहूं और लहसुन को नुकसान, गुणवत्ता पर पड़ेगा असर

Mandi News
कोटा

Kota: ‘शराब पीकर घर आता था…’, महिला प्रोफेसर को परेशान कर रहा था पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का भतीजा है आरोपी

rajasthan police
कोटा

वेद विद्यालय के लिए गड्ढों वाली भूमि आवंटित, मिलीभगत का खेल

- मिट्टी खोदकर एक्सप्रेस वे में ली गई काम, जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे जवाब
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.