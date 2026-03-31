कोटा: जेके लोन अस्पताल में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, तीमारदार को सरियों-डंडों से पीटा

जानकारी के अनुसार पीड़ित ओमप्रकाश अपनी सास को अस्पताल में भर्ती कराने आए थे। इलाज के बाद जब वह अपनी कार बाहर निकलने लगे, तो पार्किंग कर्मचारियों ने बिना पर्ची दिए ही उनसे पैसे की मांग की। इस पर आपत्ति जताने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि पार्किंग कर्मचारी आक्रामक हो गए और लोहे के सरियों व डंडों से हमला कर दिया। हमले में ओमप्रकाश और उनके भाई को हाथ-पैर में चोटें आईं। आरोप है कि कर्मचारियों ने कार पर पत्थर फेंककर उसके कांच भी तोड़ दिए। हंगामे के दौरान अस्पताल में मौजूद अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वायरल सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है।