Kota: ‘शराब पीकर घर आता था…’, महिला प्रोफेसर को परेशान कर रहा था पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का भतीजा है आरोपी

EX-Councilor Harassing Female Professor: कोटा विश्वविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर ने पूर्व पार्षद ओम गुंजल के खिलाफ पीछा करने और धमकाने का मामला दर्ज करवाया है। अनंतपुरा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।