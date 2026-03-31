Heavy Rain: भामाशाह मंडी में भीगा 25000 बोरी अनाज, गेहूं और लहसुन को नुकसान, गुणवत्ता पर पड़ेगा असर

हाड़ौती में इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई का काम अंतिम दौर में चल रहा है। अंधड़ के साथ जोरदार बारिश होने से खेतों में खड़ी और कटी हुई गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल पककर तैयार थी, जो अंधड़ के बार आड़ी बिछ गई है। लहसुन की खुदाई का काम भी चल रहा है। भीगने से लहसुन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा।