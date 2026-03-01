Rajasthan Weather Update: हाड़ौती अंचल में अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश-ओलावृष्टि, IMD की 22 जिलों के लिए नई चेतावनी जारी

इस बीच भारतीय मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है। अगले तीन घंटों तक कई इलाकों में तेज मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।