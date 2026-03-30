Kota: भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाकर 105 साल की साक्षी बनी ‘सूर्यकांता’, 10 बच्चों समेत 85 सदस्यों का है परिवार

प्लेग बीमारी का उन्हें ठीक से याद नहीं, आजादी के किस्से उन्हें याद है । कोरोना का समय वह नहीं भूलती । लोगों में धार्मिक भावना बढ़ रही है । पहले रामपुरा बड़े जैन मंदिर से जुलूस निकलता था, आज हर तरफ कार्यक्रम होते हैं। हर आयुवर्ग की भागीदारी रहती है । महंगाई और हिंसात्मक घटनाएं सूर्यकांता को विचलित करती है । सुख-सुविधाओं की चीजें आ गई है । पहले खानपान में शुद्धता थी, महंगाई नहीं थी । आज मिलावट भारी पड़ रही है । विश्वास टूट रहे हैं ।