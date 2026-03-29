Kota Suicide: 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, हाथ के दर्द से परेशान युवक ने किया सुसाइड

Rajasthan Suicide Case: कोटा ग्रामीण के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र के श्रीपुरा गांव में एक युवक ने दर्द और परेशानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गांव में शोक का माहौल बन गया। युवक अपने परिवार के साथ ससुराल में रहकर मजदूरी करता था और उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। अचानक पिता के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है ।