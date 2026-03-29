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Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, चना तेज, सरसों मंदा

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 20000 कट्टे की रही। धान 1718 50, सोयाबीन 75, चना 50 तेज, सरसों 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 2500 से 10000 रहा। लहसुन 1000 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खादय तेलों में भाव यथावत रहे। भाव [&hellip;]

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Mar 29, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 20000 कट्टे की रही। धान 1718 50, सोयाबीन 75, चना 50 तेज, सरसों 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 2500 से 10000 रहा। लहसुन 1000 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खादय तेलों में भाव यथावत रहे।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं पुराने 2130 से 2300, गेहूं नया 2230 से 2525, धान सुगन्धा 2800 से 3251, धान (1509) 3400 से 3900, धान (1847) 3200 से 3851, धान (1718-1885) 3900 से 4400 धान (पूसा-1) 3600 से 4070, धान (1401-1846) 3800 से 4150, धान दागी 1500 से 3600, सोयाबीन 5000 से 5600, सरसों 6000 से 7000, अलसी 6000 से 6900, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2100, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5500, मैथी नयी 5800 से 6500, धनिया बादामी पुराना 7500 से 9800, धनिया ईगल 10200 से 10800, धनिया नया 8500 से 10500, धनिया रंगदार 11000 से 16000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8250, चना देशी पुराना 4700 से 5151, चना मौसमी नया 5000 से 5450, चना पेप्सी 5200 से 5751, चना डंकी पुराना 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना देशी 5000 से 5451 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2630, चंबल 2580, सदाबहार 2470, लोकल रिफाइंड 2360, दीप ज्योति 2490, सरसों स्वास्तिक 2630, अलसी 2520 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3210, कोटा स्वास्तिक 2860, सोना सिक्का 3100, कटारिया गोल्ड 2890 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 2010, अशोका 2010 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9400, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9900, मधुसूदन 9600, परम पिनियम 9500 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 4000 की तेजी के साथ 230000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 1300 रुपए की तेजी के साथ प्रति 10 ग्राम 148600 व शुद्ध सोने के भाव 149400 रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 149000

गोल्ड (22 k) :137963

गोल्ड (20 k) : 129565

गोल्ड (18 k) : 119200

गोल्ड (14 k) : 104930

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

29 Mar 2026 12:16 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, चना तेज, सरसों मंदा

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