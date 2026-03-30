IMD Orange Alert: 6 जिलों में IMD का ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार गर्मी सामान्य से अधिक तेज रह सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लू चलने के हालात बन सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दिन के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के और ढीले कपड़े पहनने तथा धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।