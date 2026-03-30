Rain: कोटा में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश, आज राजस्थान में गिरेंगे ओले, डबल अलर्ट जारी

राजस्थान में बाड़मेर और बांसवाड़ा जिलों से भी ज्यादा कोटा शहर इन दिनों गर्मी से तप रहा था। बीते तीन दिनों से कोटा राज्य का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। शनिवार को कोटा का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मार्च के अंतिम दिनों में ही तापमान के इस स्तर तक पहुंचने से आने वाले समय में भीषण गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। कोटा के बाद चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री, अलवर में 37.2 डिग्री, बाड़मेर में 37.0 डिग्री, जैसलमेर में 35.8 डिग्री और श्रीगंगानगर में 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।