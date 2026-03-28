28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Suicide: शादी से पहले दुल्हन ने किया सुसाइड, देवी-देवताओं को कार्ड देने गए थे परिजन

Kota Suicide Case: कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शादी से पहले एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिजन देवी-देवताओं को शादी का निमंत्रण देने गए हुए थे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 28, 2026

Kota Suicide Case

मामले की जांच करती पुलिस और इनसेट में मृतका ज्योति की फाइल फोटो: पत्रिका

Bride Committed Suicide In Kota: इटावा थाना क्षेत्र के ढीपरी कालीसिंध गांव की 22 वर्षीय युवती ज्योति मीना ने शुक्रवार को अपने घर पर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिजन देवताओं को शादी का निमंत्रण देने गए हुए थे।

परिजनों ने बताया कि युवती ज्योति मीना (22) की शादी दौलतपुरा गांव में तय कर दी थी। घर में खुशी का माहौल था तथा तैयारियों में जुटे हुए थे। 22 अप्रैल को लग्न और 29 अप्रैल को शादी होनी थीं। मृतका के पिता सत्यनारायण मीना ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ देवी-देवताओं को निमंत्रण देने गए हुए थे। वापस घर लौटे तो ज्योति छपरे पर फंदे से लटकी हुई मिली। जिसको नीचे उतारकर इटावा अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

परिजनों ने गांव के युवक पर लगाया आरोप

मृतका ज्योति के पिता सत्यनारायण मीना ने आरोप लगाया कि गांव ढीपरी कालीसिंध का ही युवक रविकांत युवती पर शादी तोड़ने का दवाब बना रहा था। युवक ने युवती के होने वाले सुसराल से भी शादी तोड़ने की बात करते हुए परिजनों को धमकाया था। वहीं युवती पर भी दवाब बनाता था तथा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसके बाद युवती ने यह कदम उठाया। थाना प्रभारी अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि मृतका के पिता की रिपोर्ट पर ढीपरी कालीसिंध निवासी रविकांत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला धारा 108 में दर्ज किया है।

युवक ने तनाव में किया सुसाइड

कोटा के कनवास कस्बे के रामनगर टापरिया में एक युवक ने तनाव में आकर अपने घर पर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी सीआई अनूपसिंह ने बताया कि धनराज (24) ने गुरुवार शाम को घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक दो-पांच दिन पूर्व अपने ससुराल पत्नी को लेने गया था।

पत्नी के नहीं आने से तनाव में था। परिजनों को पता चलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देकर अवगत कराया। पुलिस शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर आई, जहां चिकित्साधिकारी ने मृत घोषित कर दिया तथा शव को मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया, मामले में पुलिस जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

सगे जीजा की बेरहमी से हत्या…कुल्हाड़ी से सिर, हाथ और जांघ पर किया वार, जमीन को लेकर था झगड़ा
बाड़मेर
Barmer Murder Case Four Convicted Sentenced to Life Imprisonment for Brutal Killing of Brother-in-Law

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 01:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Suicide: शादी से पहले दुल्हन ने किया सुसाइड, देवी-देवताओं को कार्ड देने गए थे परिजन

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Amrit Bharat Train: राजस्थान सहित 4 राज्यों के लिए खुशखबरी, यह ट्रेन हुई रेगुलर; रेलवे ने जारी किए आदेश

Amrit Bharat Train
कोटा

राजस्थान के किसान और पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगी आय? डेयरी विकास को लेकर दिल्ली में हुई ये बैठक

Meeting In New Delhi
कोटा

Roadways: यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रेल से कोटा-जयपुर-उदयपुर-जोधपुर समेत इन नए रूट पर चलेंगी रोडवेज बसें

Rajasthan Roadways
कोटा

Vegetable Price Drop: सब्जियों पर पड़ा युद्ध का असर, आलू-प्याज के भी गिरे दाम, जानें कोटा मंडी भाव

Vegetable
कोटा

रील्स की लत पर करारा प्रहार: “रिल का फील” नाट्य मंचन

patrika photo
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.