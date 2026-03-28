Kota Suicide: शादी से पहले दुल्हन ने किया सुसाइड, देवी-देवताओं को कार्ड देने गए थे परिजन

मृतका ज्योति के पिता सत्यनारायण मीना ने आरोप लगाया कि गांव ढीपरी कालीसिंध का ही युवक रविकांत युवती पर शादी तोड़ने का दवाब बना रहा था। युवक ने युवती के होने वाले सुसराल से भी शादी तोड़ने की बात करते हुए परिजनों को धमकाया था। वहीं युवती पर भी दवाब बनाता था तथा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसके बाद युवती ने यह कदम उठाया। थाना प्रभारी अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि मृतका के पिता की रिपोर्ट पर ढीपरी कालीसिंध निवासी रविकांत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला धारा 108 में दर्ज किया है।