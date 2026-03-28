राजस्थान के किसान और पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगी आय? डेयरी विकास को लेकर दिल्ली में हुई ये बैठक

साथ ही दुग्ध उत्पादकों को उनके बैंक खातों में 100 प्रतिशत डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रणाली अपनाने तथा उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। बिरला ने देश में दुग्ध सहकारिता के सफल मॉडल के रूप में स्थापित अमूल का उदाहरण देते हुए निर्देशित किया कि कोटा दुग्ध संघ भी उसी प्रकार अपने कार्यों का विस्तार करें। उन्होंने दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, सहकारी समितियों का विस्तार करने, जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने और कोटा डेयरी विकास योजना के अंतर्गत पशुपालकों को अनुदान उपलब्ध कराने पर बल दिया।