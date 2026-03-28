Jaipur: पब्लिक पार्क के पास लहलहा रही नशे की फसल, गंध से खुला बड़ा राज, ऑपरेशन एंटी वेनम में एक्शन

खेजरोली कस्बे में सार्वजनिक पार्क के पास एक खेत में खड़े गांजे के पौधों को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज राहुल प्रकाश ने 15 मार्च से 31 मार्च तक ड्रग्स तस्कर, सप्लायर और उपभोक्ताओं के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वेनम अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिस पर खेजरोली में कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया व डीएसपी राजेश जांगिड़ के सुपरविजन तथा गोविंदगढ़ थाना अधिकारी विनोद कुमार सांखला के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई की गई।