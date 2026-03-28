Vegetable Price Drop: सब्जियों पर पड़ा युद्ध का असर, आलू-प्याज के भी गिरे दाम, जानें कोटा मंडी भाव

कोटा फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार मेहता ने बताया कि इस समय प्याज की आवक अधिक है और निर्यात बंद होने से बाजार में आपूर्ति बढ़ गई है। वर्तमान में प्याज की सप्लाई मुख्य रूप से मध्यप्रदेश से हो रही है, जबकि अगले माह नासिक से नई खेप आना शुरू हो जाएगी, जिससे कीमतों में और बदलाव संभव है। उन्होंने बताया कि आलू के दामों में गिरावट का प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश के हाथरस क्षेत्र में अधिक उत्पादन है। वहां से बड़ी मात्रा में आलू की आवक हो रही है।