Roadways: यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रेल से कोटा-जयपुर-उदयपुर-जोधपुर समेत इन नए रूट पर चलेंगी रोडवेज बसें

कोटा डिपो के चीफ मैनेजर अजय कुमार मीणा ने बताया कि डिपो को दो एसी, दो डीलक्स और पांच साधारण बसें मिली हैं। इसके तहत कोटा से जोधपुर, उदयपुर और जयपुर के लिए नई सेवाएं शुरू होंगी। जोधपुर के लिए रात्रिकालीन डीलक्स बस चलाई जाएगी, जबकि सुबह की नॉन एसी बस के स्थान पर अब एसी बस संचालित होगी। इसके अलावा हरिद्वार के लिए डीलक्स सेवा शुरू करने की भी तैयारी है। खाटूश्याम और सांवरिया सेठ के लिए भी बसें चलाई जाएंगी।